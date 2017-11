Cento anni di Dada in mostra a Brescia

Esistono fenomeni artistici così eclatanti e singolari da lasciare consistenti tracce di sé perfino nel nostro vocabolario: ancora oggi, ad un secolo dalla nascita del relativo movimento culturale, l’aggettivo “dadaista” continua spesso ad essere impiegato, anche in contesti del tutto extra-museali, come sinonimo di provocatorio, irriverente, stravagante ed intriso di nonsense. Proprio in omaggio ad una delle stagioni più eccentriche della creatività europea, la città di Brescia accoglie fino al 26 febbraio 2017, al Museo di Santa Giulia, ex-monastero femminile benedettino di origine longobarda riconvertito in sede espositiva, la mostra “Dada 1916. La nascita dell’anti-arte”. Una selezione di 270 opere ed oggetti originali che costituisce il principale filone della rassegna artistica “Brescia 1916-2016: Cento Anni di Avanguardie”, nell’ambito della quale è inclusa anche l’esposizione dedicata a “Il futurismo di Romolo Romani”. Grazie ad una serie di interventi conservativi e di restauro compiuti appositamente per l’occasione, i musei bresciani sono in grado di fornire una vivace panoramica su quella rivoluzione dadaista di origine zurighese che viene qui osservata attraverso la particolare angolazione visuale dei suoi rapporti con l’arte italiana, e in special modo con l’avanguardia futurista.

