Chiodi di garofano: proprietà curative, controindicazioni e ricette

I chiodi di garofano sono i boccioli essiccati dell’Eugenia caryophyllata, pianta originaria delle isole Molucche. Da questi si ottiene per distillazione l'olio essenziale, rinomato per la sua capacità di calmare il mal di denti e usato fin dall'antichità per mascherare l’alito cattivo. Anche sotto forma di infuso, i chiodi di garofano possono regalarci tutte le loro proprietà benefiche. Se ne lasciano 4 o 5 in infusione per pochi minuti in una tazza di acqua bollente.

Proprietà curative

Olio essenziale di chiodi di garofano

Contro il mal di denti

Contro la tosse

Per cosa si usano

Controindicazioni

Uso dei chiodi di garofano in cucina

Ricette per l'uso in cucina