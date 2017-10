L’Europa deve chiudere tutte le centrali a carbone per rispettare l’Accordo di Parigi

Stop al carbone in tutta Europa. È questo l'appello lanciato dai ricercatori del Climate Analytics nell'ultimo rapporto “A stress test for coal in Europe under the Paris Agreement”. Per riuscire a rispettare gli impegni presi con la ratifica dell'Accordo di Parigi e mantenere quindi l'aumento della temperature entro i 2 gradi centigradi, dovremmo gradualmente rinunciare al carbone: del 25 per cento entro il 2020, del 70 entro il 2025, fino a spegnere tutte le centrali entro il 2030.

Tempo di dire stop alle centrali a carbone

Il carbone in Italia