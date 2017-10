ComON

Como accende la creatività per 7 giorni dal 12 al 18 ottobre 2008 con la prima edizione di ComON. Moda, arte, design e innovazione: i temi degli eventi che avranno luogo a Como e saranno rivolti a studenti di design internazionali, futuri stilisti, ai creativi, ai giovani in generale, alle scuole, a tutta la città. L'evento vedrà la partecipazione di 30 giovani stilisti provenienti dalle migliori scuole di moda e di design di diversi paesi del mondo, tra cui Corea del sud, Giappone e Stati Uniti, e che verranno coinvolti in eventi, stage formativi e lavorativi presso le aziende del territorio. Fanno parte del network Texprint di Londra, Mittelmoda di Udine, Design Academy di Eindhoven, Progetto "European Textile Trainees". Alla sua prima edizione, ComON vuole incentivare la creatività dei giovani com'aschi, interagendo con scuole di design e moda di rilievo nel panorama europeo. Per Como, capitale della seta e polo sempre più importante nel mondo della moda, ComOn rappresenterà un'interessante occasione per affermare l'immagine del tessile comasco nel mondo con le sue caratteristiche di qualità, creatività ed innovatività.