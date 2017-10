Cos’è la serendipity. E 7 cose per favorirla

È un lieve stato di grazia la serendipity, è la predisposizione ad accettare una fatalità benevola, un modo per sorvolare sui problemi, un’attitudine a scoprire posti incantevoli. Entrare in una libreria senza un perché e trovare un libro meraviglioso, svoltare a destra in un viottolo poco invitante per scoprirvi un riquadro di paesaggio incantevole, soffermarsi sul gusto di qualcosa di piccolo anche in un momento di sconforto, ecco, tutte queste situazioni sono quelle in cui può manifestarsi la serendipity. Quelle in cui trovi qualcosa di sorprendente, mentre stai facendo o cercando altro. Sei a Cuba, sali le scale e trovi un ex cinema riconvertito a ristorante, con le tende di broccato. Sei fuori Grosseto, giri su una stradina in salita e scopri un negozietto che vende zafferano, con dietro il campo in cui ne coltivano i fiori lilla. Vedi un cartello stradale con un nome buffo e lo segui, al posto di tirare dritto per la tua strada. Ciò che succede dopo, è serendipity.

La serendipity di Horace Walpole

7 cose che servono per favorire la serendipity