Crumble di more e gelato al gelsomino

Ingredienti bio per 4 persone 300 g di more 240 g di farina bianca 140 g di burro 3 cucchiai di zucchero di canna 5 gocce di essenza di vaniglia Ingredienti per gelato 7,5 dl di latte 100 g di zucchero 50 g di fiori di gelsomino freschi 2.5 dl di panna fresca 4 tuorli d'uovo Preparazione Per il crumble: in una ciotola di quelle adatte alla cottura in forno, mettere le more lavate e asciugate. Spargere un cucchiaio di zucchero e mescolare. A parte mescolare la farina con lo zucchero rimanente e la vaniglia liquida. Aggiungere il burro freddo, appena tolto dal frigo, tagliarlo a cubetti piccoli. Con le mani amalgamare velocemente il burro al composto, evitando che il calore delle mani possa sciogliere il burro. Formare delle grosse briciole di farina compattando l'impasto fra le mani. Disporre queste briciole sulle more ed infornate a 200°C per circa 20 minuti. Sfornare e lasciare raffredare. Per il gelato: portare ad ebollizione il latte, togliere dal fuoco e aggiungere i fiori di gelsomino, lasciare in infusione per 10 minuti. Filtrare il latte per eliminare i fiori, incorporare la panna. Mettere sul fuoco e portare ad ebollizione. Spegnere il fuoco. Montare i tuorli e lo zucchero, unire la miscela e cuocere a bagno maria per 10 minuti. Lasciare raffreddare. Versare nella gelatiera e preparare il gelato. Notizie e consigli Per ottenere il gelato introdurre la miscela ben fredda (3-4°C) nella gelatiera, poi azionarla. La gelatiera renderà la miscela omogenea e corposa. Una volta terminato il procedimento il gelato dovrebbe essere intorno ai - 8°C. Riporlo in freeser in una vaschetta chiusa finchè raggiungerà -14°C.