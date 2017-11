Un cane per amico fa bene al cuore

Chi soffre di cuore e di patologie cardiovascolari in genere trae un grandissimo vantaggio dalla presenza di un cane al suo fianco e la durata della sua vita si allunga sensibilmente. Lo afferma lo studio Pet ownership and cardiovascular risk pubblicato sulla rivista scientifica Circulation lo ha dimostrato con dati e test sperimentali: “Che i cani imponessero ai proprietari una certa attività fisica che fa indubbiamente bene al cuore – nota la cardiologa Renata Daniele – è un dato di fatto. Ma ora le ricerche più avanzate in campo cardiologico rilevano anche un aumento della serenità e dell’interesse verso il mondo circostante che l’ammalato conquista con la presenza di un cane vicino a sé”. Lo studio, infatti, conferma il valore della pet therapy per i malati di cuore, ma anche l’intimo legame con la qualità della vita di chi si trova ad affrontare una malattia cardiaca e ha un cane al suo fianco.

