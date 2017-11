Elettricità gratuita, almeno per un giorno. È accaduto in Germania lo scorso 28 ottobre, quando la produzione di elettricità da eolico è stata così abbondante da consentire agli operatori di rete di vendere l'energia con un prezzo negativo. Lo fa sapere Bloomberg, che già qualche giorno prima avvisava della possibilità, viste anche le previsioni meteo che annunciavano un fine settimana estremamente ventoso.

Wind energy covered 13.3% of Europe's electricity demand on Wednesday. 61% in Denmark, 37% in Germany: https://t.co/oBHk2YNwLk #DailyWind pic.twitter.com/dMzxW6EcQl