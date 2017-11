Gianni Berengo Gardin, la “Vera fotografia” è a Roma

C'è tempo fino al 28 agosto per visitare a Roma, Palazzo delle Esposizioni, la mostra di Gianni Berengo Gardin dal titolo Vera fotografia. 50 anni di carriera in 250 fotografie che raccontano un artista ma anche la storia del paese. Forse il più grande fotografo documentarista italiano in una mostra che è un'antologia e insieme un viaggio lungo città, territori e genti. La Vera fotografia è il suo bianco e nero.

Gianni Berengo Gardin a Roma racconta l'Italia