Ginseng: dose giornaliera, proprietà, controindicazioni e come usarlo

Il ginseng (Panax ginseng) veniva considerato la radice del cielo, veniva per questo onorato attraverso specifici rituali e in tutta l’Asia orientale era scelta come la prima tra diecimila piante. Nelle leggende più antiche si affermava persino che il suo consumo aiutasse a conseguire l’immortalità. Cresce nell'Asia orientale: Cina, Manciuria, Corea. È largamente coltivato in Corea, da dove viene esportato in grande quantità.

Quanto ginseng assumere giornalmente

Come assume il ginseng

Bevande alcoliche con il ginseng

Tè al ginseng e altri preparati

Proprietà ed azioni terapeutiche del ginseng

Controindicazioni: quando NON assumere il ginsneng

Quale scegliere? Ginsneg rosso o ginsneg bianco?

Eleuterococco, il ginseng sieberiano

Negli ultimi decenni i risultati condotti sul ginseng siberiano, appartenente alla stessa famiglia botanica del ginseng, hanno confermato possedere fondamentalmente le stesse proprietà tonificanti e stimolanti della specie originale. Lo si può assumere sotto forma di tavolette ricavate dalla radice, oppure con delle capsule contenti gli estratti, o anche disciolto in alcool. La radice dà vigore, stimola l’appetito sessuale e mitiga lo stress.