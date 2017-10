Ora la Giordania investe nelle rinnovabili. 1,8 GW entro il 2018

Il Medioriente continua ad investire nelle rinnovabili. È la Giordania in particolare ad essere particolarmente attiva nel campo del fotovoltaico, grazie al via libera dato dal ministero dell'Energia giordano: 12 progetti appaltati ad aziende estere che porterranno all'installazione di 200 MW di energia solare nel Paese. Non solo, entro il 2018 saranno 1,8 i GW installati sul territorio giordano.