Goldie e il nuovo indizio sull’identità di Banksy

L’identità dello street artist e writer britannico Bansky è talmente avvolta nel mistero che ormai è diventata quasi leggenda: sempre ovunque e in nessun luogo, l’unica prova tangibile della sua esistenza sono le opere dallo stile inconfondibile e disseminate ormai in tutto il mondo, spesso in zone proibite.

Just on the phone with #3d rolling around fucking pissing our pants 🤣😂🤣❤ — GOLDIE (@MRGOLDIE) 23 giugno 2017

Immagine di copertina: Goldie. Foto by Scott Gries/ImageDirect.