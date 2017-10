Nel Golfo del Messico la scorsa settimana, tra l’11 e il 12 ottobre, 1,5 milioni di litri di petrolio si sono riversati in mare a causa dello scoppio di condutture sottomarine della LLOG Exploration Company, società che opera sen settore petrolifero e gas.

A Huge Ecological Disaster in the Gulf of Mexico is happening now. A 400,000 Gallon Oil Spill.#USCG #Oceans https://t.co/Qnf2ZgcnaV