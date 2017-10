Idrogeno: il punto sulla mobilità sostenibile in Alto Adige

Dieci macchine a idrogeno, cinque autobus a celle a combustibile e un milione di chilometri percorsi a emissioni zero: sono i numeri dell'idrogeno in Alto Adige, raccontati in un incontro organizzato, lo scorso 18 maggio, dal Centro H2 di Bolzano per fare un bilancio di tutte le attività svolte finora e dei prossimi progetti che riguarderannno la Regione e per interrogarsi sulla mobilità del futuro: un sistema ecosostenibile è davvero possibile? L'idrogeno troverà una rete adeguata per svilupparsi? E quali sono i traguardi raggiunti dalla tecnologia ibrida?

Il successo dell'ibrido

Verso l'idrogeno

L'accordo sull'idrogeno in Giappone