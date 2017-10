?A un popolo mettetegli la catena, spogliatelo, tappategli la bocca? è ancora libero, toglietegli il lavoro, il passaporto, la tavola dove mangia, il letto dove dorme? è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua adottata dai padri, è perso per sempre, diventa povero e servo quando le parole non partoriscono parole e si mangiano fra loro. Me ne accorgo ora, mentre accordo la chitarra del dialetto, che perde una corda al giorno? (Ignazio Buttitta)