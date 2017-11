Il design ecologico e i materiali tradizionali

Il termine ecologico applicato al design rimanda al materiale naturale per eccellenza, il legno, che da sempre è stato identificato come la materia prima più usata per creare la maggior parte degli oggetti di uso quotidiano. Negli ultimi decenni, con l'avvento dei prodotti in plastica e dello stile internazionale "hi-tech" le potenzialità e l'estetica di questo materiale sono state tenute da parte, magari a favore di legni "finti", o resi tali da finiture plastiche che lo hanno completamente snaturato. Eppure nelle visite ai diversi "musei della memoria", non possiamo che stupirci di fronte all'originalità ed alla estrema attualità di oggetti d'uso quotidiano realizzati in legno "vero" anche alcune centinaia di anni fa. Questo materiale eccezionale per la sua plasmabilità, resistenza, curabilità, i suoi colori e le sue infinite trame e sfumature, è stato "riscoperto" e rivalutato dalla corrente più tradizionalista del nuovo design ecologico. La stessa ha dato nuova vita e nuove forme anche ad altri materiali naturali e molto usati in passato, come il bambù, le fibre vegetali (cocco, sisal, rattan, ecc.), i tessuti e le carte naturali (pergamena, carta di riso, pasta di cellulosa, ecc.). Tutte queste "materie prime" hanno una caratteristica comune che ne sigla l'assoluta ecologicità, ovvero un ciclo di vita estremamente chiuso. Questo significa che in tutte le fasi della loro esistenza non risultano nocive per l'ambiente, e quindi anche per l'uomo. Esse vengono prodotte in maniera naturale (sono tutti "prodotti" della medesima sostanza), sono lavorabili e plasmabili facilmente (e quindi senza un gran dispendio di energia), risultano in gran parte dei casi resistenti e di lunga durata e una volta dimesse sono completamente biodegradabili. La terra è un altro materiale utilizzato nel design ecologico che ha un ciclo di vita perfettamente chiuso e che sta alla base della "produzione" delle materie prime citate finora. Anche senza esser cotta per diventare terracotta può essere utilizzata per la creazione di oggetti quali tavoli, sedie, ciotole, piccoli utensili e souvenirs. Per rendere questo materiale con una superficie liscia, non polverosa e lavabile si usano finiture e trattamenti superficiali naturali, come quelli che nell'ambito del design ecologico si applicano ai materiali più "tradizionali" citati finora. Si tratta di oli e cere di origine vegetale, ossidi e terre che, avendo una composizione analoga e complementare ai materiali da trattare, non ne snaturano le caratteristiche e la tipica bellezza, ma al contrario le valorizzano. La riproposta dei materiali naturali della tradizione orientale ed occidentale nell'ambito del design ecologico non è una semplice operazione di revaival stilistico, ma si inserisce in una filosofia progettuale che realizza oggetti "sicuri" per la salute dell'uomo. Oggetti che sono anche in grado di restituire esperienze sensoriali come quelle tattili ed olfattive, che si stanno perdendo, ma anche di far vivere delle sensazioni legate all'uso di forme organiche che rispecchiano le regole formali della natura stessa. I materiali "naturali", quali la terra, il legno ed i suoi derivati "naturali", come le diverse fibre, i tessuti e le carte, sono infatti associati nel design ecologico a forme morbide e sinuose, chiamate "organiche" proprio perché richiamano quelle degli organismi naturali, che vengono suggerite direttamente dai materiali stessi. Creare un oggetto seguendo la filosofia ecologica significa anche rispettare le caratteristiche e le potenzialità delle materie prime da cui deriva, che ci regalano sempre forme del tutto nuove ed inaspettate. Diankouno Dolo, un artigiano del Mali, ha detto:" l'uomo costruisce con le proprie mani. La mano dell'uomo è affettuosa, non conosce la forma quadrata come del resto anche l'argilla umida... L'argilla, quindi, e la mano dell'uomo non possono che creare forme affettuose..." Beatrice Spirandelli