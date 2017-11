In Trentino Alto Adige sboccia la moda ecosostenibile

Il Trentino Alto Adige vanta da sempre una particolare attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale dovuto all'azione umana. Qui la sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo economico del territorio e della popolazione. A confermarne il primato sulle altre regioni italiane sono i dati Istat, Ispra, Terna, Sinab ed Enea, raccolti in una classifica della Fondazione Impresa. Non solo raccolta differenziata, bioedilizia ed energie rinnovabili: tra i fiori all'occhiello del Trentino c’è anche l’agricoltura biologica. Ed è proprio intorno a questa che due start up altotesine di moda ecosostenibile, “Re-bello – Comfort by nature” e “Cora happywear”, stanno costruendo una realtà imprenditoriale in espansione.

Due marchi innovativi per la moda ecosostenibile

Immagine di copertina ©medium.com