L’orto di un perdigiorno Confessioni di un apprendista ortolano

Delicata, la prosa di Pia Pera. Delicata la gioia dei frutti maturi, dell'attesa del tempo giusto, della stagione propizia, del dono delle piccole cure necessarie per far fiorire un giardino di bontà. Sono taccuini, raccolti in questo libro, in cui l'autrice annota i suoi passi e i suoi gesti in un bel podere lucchese. C'è passione, dedizione, amore. L'autrice Pia Pera vive nel suo podere nella campagna umbra. Tra i suoi libri: La bellezza dell'asino, Diario di Lo (uscito in varie traduzioni straniere), L'arcipelago di Longo Mai. Ha tradotto Puskin, e collabora alla nuovissima rivista del naturale, "Natural Style". ...una frase Desideravo da tempo avere in giardino le rose da me chiamate contadine, quelle a mazzetti rossi che da piccola avevo colto quando ero stata portata per la prima volta in campagna, in un podere appartenuto alla nonna paterna. Non sono rose raffinate, sono comunissime rose, di quelle che si trovano in qualsiasi giardino privo di malizia. Eppure, per quanto abbia chiesto nei vivai una pianta di rose contadine, nessuno ha mai capito cosa intendessi. Una volta un vivaista di Pistoia mi ha addirittura rifilato, spacciandomela per contadina, un'orrenda rosa moderna detta Blaze (sarebbe dovuto bastare il nome a mettermi in guardia) che mi ha afflitta con enormi bocci di un chiassoso rosa scioccante, come viene giustamente chiamato... Perché andare in libreria L'amore per il verde e più in particolare per la coltivazione del giardino e dell'orto è caratteristica degli spiriti più sensibili, e in letteratura, da Rousseau a Hesse, ha precedenti illustri. Ma non "culti". Come questo libro: scritto in modo raffinatissimo, ma lieve nei contenuti e nel diletto che si prova sfoglandolo.