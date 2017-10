La colazione che sostiene la performance di runner e ciclisti

Le richieste energetiche di uno sportivo sono diverse rispetto a chi è sedentario. Una maggiore massa muscolare richiede più energia per funzionare al meglio, e l’attività sportiva in sé porta ad affaticarsi rapidamente se non si ha il giusto apporto nutrizionale.

Quali fonti di energia per uno sforzo protratto

La colazione ideale del runner

Se la colazione viene fatta prima dell'allenamento