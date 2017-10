Democratica e liberale Australia “La generazione rubata”

Tra la fine dell'800 e l'inizio degli anni '60 nella democratica e liberale Australia almeno 100 mila bambini aborigeni, soprattutto meticci, vennero sottratti con la forza alle loro famiglie e fatti crescere sotto la custodia dello stato, delle missioni cattoliche o affidati a genitori adottivi bianchi con la motivazione di una più adeguata "protezione morale". In altre parole, per essere educati come bianchi e inseriti negli stereotipi della civiltà occidentale. Quei bambini deportati, ora adulti che solo a fatica e con sofferenza sono riusciti a recuperare il ricordo della propria storia, vengono chiamati "the Stolen Generation", la Generazione Rubata. Nel 1995, un'inchiesta condotta a livello nazionale dalla Commissione per i diritti umani ha riportato alla luce questo dramma rimosso. E' stato così possibile conoscere la verità sulla politica profondamente razzista con cui fino agli anni '70 le autorità australiane hanno tentato di negare l'identità aborigena attraverso uno sconvolgente programma di assimilazione forzata che l'Onu ha definito genocidio. La coercizione culturale e religiosa, lo sfruttamento e il lavoro obbligatorio, i maltrattamenti fisici e lo stupro da parte dei bianchi, praticato su quasi il 90 per cento delle ragazze aborigene uscite dalle missioni, ha generato la perdita, spesso irreparabile, del patrimonio culturale della comunità nativa. Tratto da una storia vera della scrittrice aborigena Doris Pilkington Garimara (Follow the Rabbit Proof Fence), la generazione rubata è diventato un film che sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. E' una storia di oppressione e di coraggio, di libertà e tenerezza, ambientata nell'Australia degli anni '30, che nel finale attinge a una dimensione quasi epica. Tre bambine meticce, Molly, Daisy e Gracie, fuggono dalla missione di Moore River dove sono state deportate e intraprendono un lungo viaggio attraverso la natura impervia dell'outback, affidandosi all'intuito e alle conoscenze ancestrali della natura. Nonostante i continui tentativi delle autorità di riacciuffarle e dopo aver percorso 1500 miglia in poco più di un mese a piedi nudi, seguendo l'interminabile rete di protezione costruita per proteggere i pascoli dai conigli selvatici, riescono a ritrovare la via di casa. Il regista australiano Philip Noyce ha affrontato con grande coraggio un tema duro e scottante, di difficile digestione per il proprio Paese, restituendo visibilità e orgoglio agli aborigeni, alla loro storia e alla loro cultura millenaria. Maurizio Torretti