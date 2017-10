Il lino, produzione e lavorazione di un materiale che coniuga bellezza e sostenibilità

Viene definito una materia nobile per le sue proprietà eccellenti: 100 per cento sostenibile, il lino (Linum usitatissimum) è salutare da indossare e da utilizzare in casa. I suoi usi sono molteplici, dalla biancheria da letto e da bagno alla cucina, e per l’arredamento come tessuto per tende, cuscini, rivestimenti di divani e poltrone o per tappeti e arazzi. Resistente all’usura, termoregolatore e ipoallergenico, il lino è un tessuto di grande bellezza, luminoso e capace di far acquisire grande rilievo ai colori e agli effetti cromatici. La stropicciatura è una sua caratteristica e questo per alcuni è il suo unico difetto. Ma molti stilisti hanno trasformato questa proprietà in una qualità con effetti di plissettatura e goffratura naturale.

Lino, una storia nobile e antica

"Il lino è per il sarto ciò che il marmo è per lo scultore: una materia nobile” (Christian Dior)

Le qualità del lino, pianta eccellente

Offre il miglior compromesso tra freschezza e capacità di mantenere un calore costante.

Offre il più elevato grado di assorbimento dell'acqua e dell'umidità combinato con il più elevato grado di traspirazione e ventilazione (permeabilità all'aria e al vapore).

È ipoallergenico e garantisce un'ottima tolleranza anche alle pelli più sensibili.

Facilita il relax e il sonno grazie alla sua capacità di mantenere il corpo a temperatura costante.

Ha uno dei più elevati indici di comfort paragonato ad altri tessuti naturali e sintetici.

La produzione del lino

La lavorazione: il Linificio e canapificio nazionale

Le certificazioni a tutela del consumatore e dell'ambiente

Immagine in evidenza: camicie in lino del marchio Solopuro