F-abric, il nuovo tessuto di Freitag 100% biodegradabile e riciclabile

Già famosa per le sue operazioni di riciclo per la creazione di borse e accessori da vecchi teloni di camion, questa volta l'azienda svizzera Freitag si è impegnata nella realizzazione di un materiale che proviene da risorse naturali e una volta concluso il ciclo di vita torna alla natura sotto forma di nutrimento per nuove materie prime. Il risultato prende il nome di F-abric, il tessuto ecosostenibile del futuro che permetterà di sostituire il cotone, tradizionalmente più impattante. Per l'occasione Freitag invita il pubblico a celebrare il traguardo raggiunto con un aperitivo aperto a tutti (registrandosi qui) il 7 aprile dalle ore 17 presso il suo primo store italiano, a Milano.

F-abric, le caratteristiche tecniche

Dalla composizione naturale alla produzione sostenibile

Freitag chiude il cerchio della moda

Immagine in evidenza: il tessuto F-abric © Freitag