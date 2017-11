Liquore di menta

Ingredienti 50 foglie di menta fresca 500g di zucchero 1/4 di acqua 500g di alcool da cucina scorza di 1/2 limone Preparazione Lavare e asciugare le foglie di menta e metterle in un vaso di vetro coprendo con alcool, lasciar macerare per una settimana. Preparare lo sciroppo con lo zucchero e l'acqua, far bollire per qualche minuto. Versare lo sciroppo e la scorza di limone nel vaso contenente l'alcool e la menta; far riposare 1/2 giornata. Filtrare il liquido con una garza finissima, versare il liquore ottenuto in una bottiglia. Lasciare riposare in luogo buio per 2 mesi. Notizie e consigli Importante scegliere delle foglie perfettamente sane. Ottimo liquore rinfrescante da consumare sia d'inverno che nelle calde sere estive.