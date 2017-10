Lisbona rinasce grazie al Maat: il nuovo museo di arte, architettura e tecnologia

Il Maat di Lisbona, che come un'onda si adagia sul fiume Tago di Belém, è un edificio emblematico della modernità della capitale portoghese, del suo allineamento con le grandi capitali europee e della sua volontà di diventare un polo internazionale di riferimento per la cultura, lo sviluppo e l'innovazione. Il Museu de arte, arquitetura e tecnologia (museo di arte, architettura e tecnologia) è stato inaugurato a dicembre 2016, costruito grazie a un investimento di 20 milioni di euro della Fondazione Edp, istituzione privata non profit del colosso Energias de Portugal. Comprende gli edifici della ex-centrale termoelettrica Tejo, ricostruiti e diventati grandi spazi espositivi e la nuova ala d'ingresso, la Kunsthalle, progettata dallo studio Al_A dell’architetto britannico Amanda Levete.

Il Maat, simbolo della rinascita di Lisbona

Tra presente, passato e futuro

Lisbona nuova capitale culturale europea

Una città per giovani e startup