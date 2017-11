Mahatma Gandhi, la forza della non violenza

Gandhi significa droghiere, poiché la sua famiglia, prima di ricoprire cariche importanti aveva esercitato, nelle prime generazioni l'attività di commercianti di spezie. Era di religione Vaishnava, una setta hindu con particolare devozione per Vishnu. Per i primi venti anni della sua esistenza non si comporta diversamente da quello che avrebbe fatto un rampollo di buona famiglia quale egli era: High School e College a Mumbai, per poi imbarcarsi per Londra allo scopo di ottenere l'abilitazione alla professione legale. Dopo essere tornato in India si reca per affari in Sudafrica, dove, per la prima volta, viene in contatto con la realtà di soggiogazione in cui sono tenute le persone che non sono di razza bianca: viene allontanato da un treno e non gli è possibile affittare una camera.