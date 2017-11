Milano città d’acqua

Per i giovani milanesi è l'occasione per scoprire com'era la città attraversata da Navigli e canali, per gli anziani forse un momento di nostalgia ma, certamente Milano città d'acqua è una mostra bellissima, completa, con un impianto storico documentale davvero importante. È a Milano, Palazzo Morando (via Sant'Andrea 6), fino a metà febbraio.

Milano città d'acqua: ieri e oggi

Le due facce di Milano