Perché Milano è la migliore smart city italiana

La trasformazione di una città in una smart city è un processo complesso perché richiede una profonda innovazione delle infrastrutture, del modo di vivere delle persone, della riqualificazione del territorio, della progettazione di spazi urbani, dell’economia e delle istituzioni; soprattutto, richiede un ripensamento delle politiche per dar vita a una comunità in grado di vivere e competere nel mondo globalizzato. Dentro questo orizzonte, oggi si muovono molteplici attori, come le multinazionali, le università, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese; all’interno di questo contesto le istituzioni pubbliche, soprattutto locali, possono svolgere un ruolo fondamentale di facilitazione, connessione e coordinamento.

Perché proprio Milano

L’indagine ICityRate 2016

ICityRate

Il futuro di Milano, verticale e orizzontale

Rotaie Verdi

Nido Verticale

Nuova Bovisa