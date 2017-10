Mirai, nuovo record in California. E in Italia per l’idrogeno qualcosa si muove

Duemilatrecento chilometri percorsi in 24 ore con zero emissioni prodotte. È il nuovo record da Guinness dei primati segnato da Toyota Mirai, la berlina fuel cell della casa automobilistica giapponese. Partenza da Long Beach in California e destinazione Reno in Nevada attraverso un percorso non lineare, ma tracciato in base alle stazioni di rifornimento di idrogeno e comprendente tratti urbani ed extraurbani, ma anche strade di montagna fino a 2.200 m di altitudine.

Stazioni di rifornimento, punto cruciale per l'idrogeno

Italia, rivoluzione dell'idrogeno sempre più vicina