Quello dell'inquinamento indoor è un fattore che non siamo abituati a prendere in considerazione: chiusi tra le quattro mura domestiche, pensiamo si essere al riparo da smog e sostanze nocive che invece inquinano l'aria all'esterno.

Suggerimenti e informazioni utili

Evitate la naftalina

Preferite mobili italiani

Meglio evitare il truciolato

Filtri naturali

Usare i sacchetti di lavanda o i trucioli di cedro per profumare gli armadi. Le palline bianche di naftalina possono provocare emicranie, nausea, sindrome da affaticamento.Scegliere mobili in legno massello italiano, il meno possibile trattati, fabbricati con legname controllato. I mobili "etnici" possono essere, infatti, trattati con sostanze chimiche (si parla addirittura di DDT?) che, oltre ad evitare formazione di funghi e proliferazione di batteri, si diffondono nell'ambiente domestico.La stessa cosa vale per i pannelli in truciolato, tenuti insieme da colle che rilasciano, gradualmente, formaldeide nell'ambiente.Laddove non fosse possibile un ricambio naturale dell'aria si possono utilizzare dei filtri, costituiti da materiali naturali assorbenti (come i carboni attivi, che riducono le concentrazioni di inquinanti) e apparecchi condizionatori.