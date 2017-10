OneDollarGlasses. Gli occhiali da un dollaro per migliorare la vista di tutti, nessuno escluso

Distribuire 150mila paia di occhiali da vista nei paesi in via di sviluppo a basso costo: è questo l'obiettivo di OneDollarGlasses, il progetto di un’organizzazione no profit tedesca nata nel 2012. Se nei paesi occidentali un disturbo visivo come una miopia può essere corretto senza problemi , spesso questo non è possibile in moltissime altre zone del mondo dove il più banale difetto visivo costituisce un gravissimo handicap fisico sia per gli adulti che lavorano, sia per i bambini che studiano e che non possono permettersi di affrontare una visita oculistica e l'acquisto di lenti correttive.

La struttura e il design attraente

Una produzione semplice e a portata di tutti

L'impatto sociale del progetto