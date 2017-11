Nepal, dove gli ogm hanno fallito rinasce la permacultura

Abbiamo sempre pensato al Nepal come a una meta di viaggio ideale, terra dai paesaggi mozzafiato, pervaso da una cultura e da un popolo più che affascinanti. Non tutti, però, sanno che in Nepal – dove l’80 per cento della popolazione vive di agricoltura – si stanno manifestando sempre più aggressivamente effetti irreparabili sull’uomo e sull’ambiente. Molte persone hanno riportato patologie al fegato, ai reni, all’intestino, mentre l’ecosistema è condannato all’inquinamento, all’erosione accelerata e all’impoverimento del terreno a seguito di più di un ventennio di pressioni da parte delle multinazionali per l’utilizzo di sementi ibride e un massiccio utilizzo della chimica, come fertilizzanti e antiparassitari.

Il bisogno di una conversione a un modello di agricoltura sostenibile

Il contributo dell'Associazione per la solidarietà internazionale in Asia

Il progetto e i risultati ottenuti ad oggi

Corsi di formazione e permacultura anche in Italia