I benefici della pet therapy in carcere, la storia di Alessandro e Zoe il golden retriever

Il racconto di un’esperienza diretta è, spesso, il modo migliore per riuscire a cogliere il cuore di una realtà. Ecco perché, ascoltare le parole di un ex detenuto, “rinato” proprio grazie all’incontro con un golden retriever, può dare, più di molte spiegazioni, un’idea chiara di cosa sia la pet therapy. Sono tanti i contesti, di disabilità, disagio, isolamento, in cui questa pratica può portare autentici benefici e diverse le associazioni che se ne occupano in Italia. Una di queste è Do re miao!, impegnata con progetti nelle carceri, dove le problematiche relazionali e di solitudine affliggono quotidianamente i detenuti. A parlarcene è stato Alessandro (40 anni), rinchiuso per un anno nella casa circondariale Don Bosco di Pisa dove, più di qualunque altra cosa, l'esperienza con i cani, e in particolare con la dolce golden retriever Zoe, lo ha aiutato ad affrontare le difficoltà della vita carceraria. Come lui sono in molti ad avere un debito di gratitudine verso gli amici a quattro zampe, impegnati ogni giorno in attività di sostegno e soccorso. A celebrare proprio queste realtà è stato l’evento Trainer cani eroi show 2017 svoltosi il 16 e 17 settembre al Parco fluviale di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

Alessandro racconta la sua esperienza con la pet therapy