Peter Beard, al servizio dell’Africa

Peter Beard Ha visto con i propri occhi l'inizio della fine dell'Africa vissuta ed evocata dai nomi Karen Blixen , Ernest Hemingway, George Adamson: perchè dal 1961, dopo una laurea a Yale e il trasferimento in Kenya, Beard si divide tra il suo Hog Ranch (a pochi km da Nairobi) e Long Island, New York, dove ha una galleria permanente. I suoi diari fotografici (il primo libro, The End of the Game, 1965, è un classico della letteratura sull'Africa) documentano il dramma e la bellezza, con la sua terribile poesia, di un continente che affronta la modernizzazione: l'abbattimento dei suoi animali, la cattiva gestione dei suoi parchi, la fine dell''era dell'abbondanza'. I suoi libri sono insieme un collage di testimonianze dell'Africa perduta e di immagini composte con ogni sorta di materiale (fotografia, disegni, china, sangue). La grande mostra "Oltre la fine del Mondo" (dall'omonimo libro) a Palazzo Reale, Milano, nel '97 ha portato dritto al cuore la denuncia di Beard della decadenza dell'uomo di fronte alla natura, con i giganteschi pannelli raffiguranti carcasse di elefanti decorate da simboli del consumismo, grondanti di rosso. La forza e la bellezza delle immagini di Beard sta nella verità: "Io esprimo come sento ciò che mi appare evidente: è fin troppo ovvio quello che sta accadendo. A meno che non si dia loro un valore commerciale, ormai gli animali sono spacciati ". Beard lo sa bene : lavoro' nel '64 e '65 nel parco nazionale Tsavo (Kenya), e di quell'epoca denuncia ancora il punto di svolta: "Coloro che tentavano di pianificare una gestione oculata a lungo termine non sono stati ascoltati". E oggi "i missionari, le raccolte di fondi, il turismo, le mille giuste cause... tutta questa pseudo-beneficenza scaturisce dal grande senso di colpa dell'uomo progredito; eppure tra tanti benefattori, la gente non vuole sentire risposte serie, perchè sono piu' antipatiche e meno sentimentali. Ma gli africani non riusciranno a gestire la nostra manipolazione della realtà". Impossibile restare indifferenti di fronte all'opera di Beard, lui stesso opera sua: oggi il sessantenne di eterna avvenenza è ancora protagonista eccentrico del jet set americano. Esteta arrabbiato e viveur, firma i suoi autografi immergendo le dita nell'inchiostro a creare figure dotate di vita propria: in genere elefanti. E ammonisce : "Non si puo' giocare con madre natura, noi siamo artificiali, lontani da essa. Saremo il suo disastro". Parola di Beard. Silvana Olivo