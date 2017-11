Qualità della vita, è Mantova la città italiana dove si vive meglio

Lo dice ItaliaOggi che cura la più completa indagine sulla qualità della vita in Italia: Mantova è la città dove si vive meglio nel nostro paese. Dopo il grande riconoscimento e l'anno di grazia come capitale della cultura italiana del 2016, Mantova raggiunge un nuovo primato che la rende non solo una meta imperdibile per i turisti, ma anche una città dove vivere al meglio.

Qualità della vita: Mantova batte Trento

Le grandi metropoli soffrono