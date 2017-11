Auto elettrica sempre più ecologica. Si ricicleranno anche le batterie al litio

Come smaltiremo le batterie esauste delle vetture elettriche? Il grande quesito che caratterizzerà la mobilità del futuro è tutt’altro che remoto, dato che nel 2020, secondo le stime dell’Unrae, l’Associazione delle case automobilistiche estere che operano in Italia, si prevede che nel nostro Paese vengano immatricolate quasi 11mila vetture a zero emissioni. La necessità di ridurre l’impatto ambientale degli accumulatori esausti diventerà sempre più impellente negli anni a venire e richiederà risposte precise. Risposte che il Cobat, il Consorzio nazionale raccolta e riciclo, sarà presto in grado di fornire.

Riciclo e riuso per tutte le batterie esauste

L’obiettivo è il riciclo integrale dell’auto elettrica

Quasi pronto il protocollo di riciclo delle batterie al litio