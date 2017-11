Robert Doisneau e il quotidiano meraviglioso a Monza

I suoi scatti in bianco e nero sono riconoscibili per la spontaneità colta nelle scene di vita di tutti i giorni e un romanticismo genuino che affascina. L'occasione di ammirare le fotografie del famoso fotografo francese Robert Doisneau a Monza all'Arengario non va persa: dal 19 marzo fino a luglio.

Le meraviglie del quotidiano di Robert Doisneau a Monza

Cosa c'è in mostra