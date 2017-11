Saber Hosseini, il maestro afgano che porta in bici i libri ai bambini poveri

La bicicletta in Afghanistan diventa simbolo per l'istruzione minorile. Saber Hosseini si è preso l'impegno di pedalare più di un'ora ogni fine settimana per consegnare i libri ai bambini dei villaggi delle province dell'Afghanistan. L'idea di dare un premio Nobel alla bicicletta diventa improvvisamente più chiaro, davanti a storie come quella del giovane professore afgano che decide di portare la cultura nelle periferie e nelle campagne del suo Paese, portando i libri ai bambini che hanno uno scarso accesso all'istruzione.

