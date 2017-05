Il maestro che gira in apecar per portare i libri ai bambini

C'è da rimanere quasi rapiti, di fronte a tanta passione. Passione per la cultura, per la lettura, per l'insegnamento. Glielo si legge negli occhi ad Antonio La Cava, 70 anni suppergiù, maestro in pensione. Ha fatto tutto da solo. Ha preso un'apecar e l'ha trasformata in biblioteca viaggiante. “I libri hanno messo le ruote”, è il suo motto. Bibliomotocarro, il nome. Una biblioteca che arriva dove arrivano in pochi, dove magari è difficile recuperare storie e favole: nei borghi e nei piccoli paesi della Basilicata. A Borgo Futuro, il primo festival dedicato alla sostenibilità che si tiene a Ripe San Ginesio, borgo marchigiano, racconta la sua storia. “Anni fa notai che c'era un affievolimento, un indebolimento del rapporto tra il libro e il mondo della fanciullezza. Il libro scendeva sempre di più nella considerazione dei ragazzi”, racconta il maestro in un italiano elegante, quasi d'altri tempi. La preoccupazione del signor Antonio si trasforma così in angoscia: “Un'angoscia di invecchiare in un paese di non lettori”. Scandisce le parole il maestro, lentamente. Come per dare il tempo di comprenderle a fondo.