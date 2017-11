Se Banksy fosse Robert “3D” Del Naja dei Massive Attack

Banksy, il maggiore esponente della street art, non ha mai rivelato la propria identità. Ed è per questo motivo che la caccia al writer è diventata quasi un’ossessione a livello globale. Una nuova teoria sulla reale identità di Bansky arriva, ora, da una ricerca condotta da un giornalista investigativo britannico di nome Craig Williams che per primo ha presentato l'ipotesi in un post pubblicato lo scorso gennaio.