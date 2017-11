Stefano Boeri. La casa del futuro, una relazione armonica tra esterno e interno

Architetto, urbanista, già direttore di Domus e di Abitare, Stefano Boeri ha fatto parte della Consulta degli architetti dell'Expo 2015. È autore del Bosco Verticale di Milano, eletto miglior grattacielo del mondo e d’Europa nel 2015 dal Ctbuh (Council on tall buildings and urban habitat). Personalità di spicco dell’architettura contemporanea, sviluppa nei suoi progetti visioni di nuovi modi di abitare, delle nuove città, dei materiali, degli spazi e dell’urgenza delle nuove scelte sostenibili. Da membro del New Narrative for Europe, ha suggerito l’idea portante che l'Europa vada considerata come una megacity interconnessa da mezzi di trasporto e di comunicazione. Innovazione e sostenibilità sono temi ricorrenti nei tuoi progetti di architettura. Il Bosco Verticale, oltre a essere stato nominato il grattacielo più bello del mondo, ha aperto un filone innovativo nel campo degli edifici residenziali. Pensi che sia un modello residenziale trasformabile su larga scala per un’architettura sostenibile diffusa e a costi contenuti o rimanga confinata nel campo dell’architettura d’avanguardia a costi molto alti? Certamente in parte è manifesto di un potenziale che l’architettura sostenibile ha, ma ti posso dire che in Cina e in altre parti del mondo stiamo progettando edifici che hanno arbusti e alberi sulle facciate con funzioni e target di utenze molto diverse da Milano, si tratta di case popolari, edifici per uffici, alberghi, musei, scuole. Io credo che sia assolutamente possibile immaginare, come stiamo facendo in Cina, una vera e propria “città foresta” tutta fatta di edifici alti e bassi dove gli alberi non hanno una presenza ornamentale, ma strutturale costitutiva con il verde fatto soprattutto di alberi sulle facciate.

