Stella McCartney e Parley for the oceans, insieme per pulire gli oceani dalla plastica

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science, ogni anno dai 4,8 ai 12,7 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono in mare dove, prima di riuscire a decomporsi definitivamente, giacciono per moltissimi anni andando a danneggiare l'ecosistema marino, tanto prezioso per l'alimentazione dei pesci ma anche per la nostra.

Stella McCartney x Parley for the oceans

Una possibile svolta per l'intero settore

Immagine in evidenza: Stella McCartney durante una sfilata a Parigi © Pascal Le Segretain/Getty Images