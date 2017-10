La top ten dei cibi che puzzano ma sono buoni

Sono i formaggi a primeggiare nella lista Coldiretti della “puzza che piace” a tavola. Si va dal Puzzone di Moena al Marcetto teramano, dal Bruss del Piemonte allo Strachitunt della Lombardia e al Blu di pecora dell'Abruzzo, tutti formaggi che, una volta sotto i denti, ci ripagano del loro curioso afrore con un sapore piacevole ed inimitabile. Nella lista dei cibi che puzzano ma sono buoni non mancano prodotti come la colatura di alici e ortaggi come l’aglio rosso di Sulmona o la cipolla di Cannara. E, ovviamente, il tartufo. “Nell'Olimpo delle specialità Made in Italy più puzzolenti - sottolinea Coldiretti - ci sono cibi fortemente rappresentativi della cultura, della tradizione e del territorio nazionale caratterizzati da un odore potente e pungente che ne esalta la distintività, ma che è anche il risultato di specifiche proprietà come l'aglio di Sulmona, la cipolla di Cannara, il tartufo, la colatura di alici della Campania”. Puzzone di Moena (Trentino) Il nome che identifica questo formaggio a latte crudo, dalla crosta rossa e umida, ricoperta da una patina untuosa, tradisce il particolare odore acuto dovuto al metodo tradizionale di stagionatura in cantina. “E’ un formaggio dal gusto deciso e dal sapore accentuato con molta resa e proprio per questo usato sulla tavola delle gente povera contadina di un tempo, soprattutto nella Val di Fassa”, spiega Coldiretti.

