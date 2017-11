La sostenibilità nell’era delle Suv: ecco la nuova ibrida Toyota C-HR

L’orizzonte della mobilità è tracciato: a meno di scoperte tecnologiche tanto rivoluzionarie quanto inattese, il futuro è legato alla propulsione elettrica. Inizialmente abbinata alle motorizzazioni tradizionali, come nel caso delle auto ibride, ibride plug-in e ad autonomia estesa, successivamente libera di esprimersi in versione “pura” sfruttando le batterie, le celle a combustibile (quindi l’idrogeno) o la ricarica solare, con la guida autonoma come corollario. Questo è il quadro dei prossimi venti/trenta anni. Non meno importante, però, è il presente, caratterizzato dal boom delle Suv e delle crossover di dimensioni compatte. Un contesto nel quale la sostenibilità può conquistare un ruolo di primo piano grazie a brand come Toyota, il più grande costruttore al mondo, che puntano sulla propulsione ibrida.

Rendimento record per il motore di Toyota C-HR

La sostenibilità cardine della progettazione