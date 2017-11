Hyundai Ioniq è la prima auto ibrida, ibrida plug-in ed elettrica

Nel mondo dell’auto è in atto una rivoluzione copernicana, dato che la progettazione dei moderni modelli ibridi ed elettrici non prevede la modifica di vetture già esistenti, come invece accadeva in passato, bensì l’ideazione ex novo di piattaforme e sistemi propulsivi nati espressamente per la mobilità alternativa. Una strada inaugurata da Toyota e ora seguita da Hyundai che si spinge anche oltre, presentando la prima auto “una e trina”: ibrida, ibrida plug-in ed elettrica. Tre tecnologie sostenibili, un unico modello.

Hyundai Ioniq è tre volte sostenibile

Autonomia di 250 km per l’elettrica

Ecologica, sicura e hi-tech