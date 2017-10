Vegea lancia la sua prima collezione di pelle di vino firmata da Tiziano Guardini

Vegea è un’azienda specializzata nella ricerca di soluzioni tessili innovative e basate su materiali organici (biobased) nata nel 2016 da un’idea dell’architetto Gianpiero Tessitore e del chimico Francesco Merlino. È diventata celebre grazie al suo progetto premiato al concorso Global change award indetto dalla fondazione di H&M. Stiamo parlando di Wineleather, il materiale ottenuto con le vinacce scartate dall'industria agroalimentare e lavorato attraverso un processo sostenibile che utilizza i macchinari già presenti negli stabilimenti conciari. Dopo un breve periodo di messa a punto della similpelle, Vegea ha finalmente lanciato una prima collezione di prova per testare il materiale usato per creare prodotti come scarpe, borse e abiti. Per l’occasione si è affidata alla creatività di Tiziano Guardini, uno dei designer più prestigiosi nel mondo della moda sostenibile.

La capsule collection di Vegea con Tiziano Guardini

Un materiale al passo con i tempi