Vivian Maier a Monza, gli scatti della bambinaia fotografa incantano ancora

Vivian Maier a Monza: continuano a girare l'Italia e sono ora esposte nella cittadina lombarda le fotografie della street photographer dalla vita misteriosa. Grazie a più di cento fotografie - in maggior parte mai esposte prima in Italia - in bianco e nero e a colori, oltre che da pellicole super 8 mm, il percorso espositivo descrive Vivian Maier da vicino, lasciando che siano le opere stesse a sottolineare gli aspetti più intimi e personali della sua produzione. Dopo il grande successo dell'esposizione al Man, il museo d'Arte della provincia di Nuoro, e al Forma di Milano, gli scatti della fotografa che ha stregato molti saranno all'Arengario di Monza fino all'8 gennaio. Perché piacciono tanto le fotografie di questa bizzarra e misteriosa bambinaia? Molti attribuiscono il grande successo di Vivian Maier alla sua modernità. Gli attimi, le situazioni e i volti colti dalla sua macchina fotografica hanno quella velocità, immediatezza e curiosità propria dei moderni metodi di diffusione fotografica, come i social. E questo, forse, stupisce e fa sentire più vicina la sua opera.

Chi è Vivian Maier