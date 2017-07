Ambasciatore Impatto Zero 2013

Cos'è Ambasciatore Impatto Zero® L'iniziativa ha come obiettivo la creazione di una squadra composta dalle realtà che hanno aderito a Impatto Zero® più fedeli e attivi nel diffondere i valori della sostenibilità sia internamente che ai loro clienti e fornitori (stakeholder). Diventare Ambasciatore significa avere più mezzi a disposizione per comunicare i risultati raggiunti nel campo della sostenibilità nel corso degli anni e diffondere consapevolezza sull'importanza di intraprendere questo percorso. Perché partecipare Diventare Ambasciatore vuol dire diventare protagonisti di un cammino già intrapreso da oltre mille aziende in Italia e impegnarsi direttamente nell'azione di sensibilizzazione. Vuol dire guadagnare reputazione e aumentare il ventaglio di contatti conoscendo nuove realtà in linea con i propri valori e con quelli di LifeGate. Come diventare Ambasciatore Per aderire a "Ambasciatore Impatto Zero® è necessario aver partecipato al progetto Impatto Zero® nell'ultimo anno o per un lungo periodo negli ultimi cinque anni. È un'occasione per condividere e diffondere i valori e i principi di sostenibilità sociale e ambientale promossi da LifeGate, per uno sviluppo sostenibile rispettoso della natura e delle persone. Per maggiori informazioni scrivi [email protected]

dal 2005 ha reso a Impatto Zero

oltre 100mila copie del Drive Case, la mobilità della flotta auto aziendale, dei dipendenti e delle realtà aderenti a Ecopolis Fleet , una decina di eventi e il Sole 24 Ore del 16 febbraio 2009. Ha contribuito alla tutela di una media annuale di oltre 536mila metri quadrati di foresta in Costa Rica e in Madagascar e in Italia, nel Parco del Ticino.

dal 2008 ha reso a Impatto Zero

più di dieci eventi tra congressi internazionali, convention annuali e corsi di formazione contribuendo alla tutela di una media annuale di oltre 27mila metri quadrati di foresta in Italia, Costa Rica e Madagascar.

ha reso a Impatto Zero

l'evento, entrato nel Guinness dei primati, "La tisana più grande del mondo" (2008) contribuendo alla creazione e tutela di oltre 5.800 metri quadrati nel Parco del Ticino e l'edizione 2012 del Festival Internazionale del Film di Roma mediante crediti di carbonio generati da interventi di creazione e tutela di oltre 1.650.000 metri quadrati in Bolivia.

(I Provenziali) per diverse volte dal 2006 ad oggi, ha reso a Impatto Zero

la propria attività contribuendo alla tutela di una media annuale di oltre 13mila metri quadrati di foresta in Costa Rica e in Madagascar.

dal 2010 ha reso a Impatto Zero® circa 110mila pubblicazioni tra cui Terna News, il traffico internet di

,

e InTernamente e i primi 525mila chilometri percorsi dalla flotta auto aziendale. Ha contribuito alla tutela di una media annuale di quasi 2 milioni di metri quadrati di foresta in Italia e nel Mondo.

Nei primi dieci anni abbiamo compesanto 160mila tonnellate di CO2, come aver cancellato le emissioni prodotte in un anno dagli abitanti di una città grande come Venezia. Oltre 400 milioni di prodotti di mille aziende hanno contribuito a tutelare 70 milioni di metri quadrati di foreste, una superficie grande quanto 6.500 campi da calcio.