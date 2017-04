Una transizione energetica sostanziale quella decisa dal Gruppo Anheuser-Busch InBev. Entro il 2025 l'intera energia utilizzata nei propri processi proverrà da fonti rinnovabili, passando dall'attuale 7 per cento al 100 per cento. Il Gruppo, tra gli altri, è anche proprietario dei marchi di birra come Budweiser, Beck e Stella Artois. Ciò significa che il birrificio più grande al mondo sarà alimentata a energia rinnovabile.

