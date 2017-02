Re100, a che punto è la transizione verso un’economia a basse emissioni

La transizione verso un’economia più sostenibile e a basse emissioni, indispensabile per contrastare i cambiamenti climatici, è ormai in atto, perché sia davvero efficace è però necessario che anche le imprese facciano la loro parte e soddisfino il loro fabbisogno energetico attraverso fonti di energia rinnovabile. La conferma è arrivata dalla relazione annuale del Re100, pubblicata in concomitanza con il World Economic Forum di Davos.

Cos’è Re100

Verso un futuro sostenibile

Le aziende che hanno fatto più progressi

Le differenze tra Usa, Europa e Cina

Le energie rinnovabili più utilizzate

L’energia rinnovabile conviene

I nuovi membri di Re100