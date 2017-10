‘Conto energia’. Cos’è e come funziona

1. Di cosa si tratta? Si chiama 'conto energia'. Produci energia, si conta, e te la si paga. 2. Cos'è? E' il sistema disegnato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive e dell'Ambiente il 5 agosto 2005 sulla G.U. 181. Garantisce 45 cent, quasi 1000 lire, per ogni chilowattora d'elettricità che produrrai col tuo nuovo impianto fotovoltaico, da qui a vent'anni. In pratica, con un impianto piccolo (1kWp), si guadagnano 1.000 euro l'anno, fissi, garantiti. 3. Come? Il Decreto prevede incentivi in 'conto energia'. Si presenta una domanda e si installa il sistema fotovoltaico sul proprio tetto. Non ci si stacca dalla rete elettrica, anzi, il sistema le è connesso: di giorno vendiamo l'energia alla rete (guadagnando 45 cent per kwh), magari di notte ne useremo un po'. 4. Come si fa a capire quanto consumo in un anno? Il consumo lo puoi desumere dalle bollette. Un kWh costa suppergiù 20 cent (dipende da fornitore e orari). Chi paga oggi 40 euro a bimestre, per esempio, in un anno consuma circa 900 kWh. 5. Di che potenza ho bisogno? Quanto deve essere grande un impianto? Una bolletta bimestrale di 40 € sarà coperta (e pressoché anata) da un impianto di 1 kWp (8 metri quadri), che in un anno genera da 1100 (al Nord) a 1600 kWh (al Sud). Una bolletta da 55 € si copre con un impianto da 1.5 kWp (12 metri quadri di pannello). Una bolletta da 75 € con un impianto da 2 kWp (16 metri quadri). A spanne. Per i meccanismi di questo 'conto energia', la convenienza maggiore si verifica quando la produzione del solare è minore o uguale al consumo annuale dell'utenza. 6. Quanto conviene? Dipende da molte variabili. Presto offriremo alcune tabelle di calcolo/rientro. Secondo Enerpoint, a seconda che si opti per detrazioni Irpef, altri finanziamenti, quanto si consuma, si rientra in 7/9 anni. Alcuni dicono in 5 anni. Dopodiché, è tutto guadagno. 7. E' un buon investimento? Noi offriamo qui, ora, un'altra chiave di lettura. Con un impianto da 10.000 euro, si guadagnano, fissi, certi, garantiti, 1000 euro all'anno. Per vent'anni. Il 10% annuo. Quale banca, quale fondo d'investimento anche tra quelli più estremi e temerari, offre un simile interesse? 8. E se hai un contatore da 3 kW? Quasi tutti ce l'hanno, ma non significa che ci sia bisogno di un sistema solare da 3 kWp (da 23 metri quadri!). I kW del contatore non hanno niente a che vedere coi kWp (chilowatt di picco) del fotovoltaico. 3 kW del contatore sono la potenza massima che può assorbire la rete (oltre cui salta la luce in casa). I kWp del fotovoltaico sono un'altra cosa, è la potenza massima che può dare l'impianto in condizioni ottimali d'irraggiamento solare. 9. Dove li posso mettere? L'ideale è sul tetto di casa, propria. Esposti verso sud. Il valore di una casa con il fotovoltaico aumenta dal 6 al 10%. Comunque sono incentivati anche gli impianti "a terra", per cui se uno ha un terreno... 10. A chi mi rivolgo? Su www.ilportaledelsole.it si trovano gli elementi per costruire un impianto fotovoltaico, mentre la grande catena di centri brico OBI è l'unica, in Italia, ad offrire servizio di preventivo/modulistica e installazione "chiavi in mano" e con un'interessante finanziamento a tasso zero.